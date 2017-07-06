В ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали двое мужчин

Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла 5 июля на 596 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в семь часов вечера по местному времени.

Как сообщают в окружной Госавтоинспекции, спровоцировал аварию 51-летний водитель «ВАЗ 211340», выехавший на полосу встречного движения и допустивший столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 67-летнего водителя. В результате ДТП мужчины получили травмы различной степени тяжести. Пассажиров в салонах транспортных средств не было.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.