Проктолог из ОКБ Сургута на протяжении нескольких лет делал селфи во время операции и выкладывал их в сеть
Опубликовано: 6 июля 2017, 9:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Интересный кадр отметили пользователи социальных сетей — в инстаграмм аккаунте хирурга-проктолога окружной клинической больницы Сургута Никиты Барбашинова появилось селфи на фоне пациента, лежащего на операционном столе.
Оказалось, что фото подобного рода далеко не единственное в коллекции врача, проработавшего колопроктологом уже 8 лет.
В настоящее время аккаунт хирурга удален, а ему самому объявлен выговор. Как пояснили в Сургутской ОКБ, сейчас по данному факту проводится проверка.
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ОКБ Сургута, фото:omsk.mamadeti.ru.
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