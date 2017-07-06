Проктолог из ОКБ Сургута на протяжении нескольких лет делал селфи во время операции и выкладывал их в сеть

Интересный кадр отметили пользователи социальных сетей — в инстаграмм аккаунте хирурга-проктолога окружной клинической больницы Сургута Никиты Барбашинова появилось селфи на фоне пациента, лежащего на операционном столе.

Оказалось, что фото подобного рода далеко не единственное в коллекции врача, проработавшего колопроктологом уже 8 лет.

В настоящее время аккаунт хирурга удален, а ему самому объявлен выговор. Как пояснили в Сургутской ОКБ, сейчас по данному факту проводится проверка.