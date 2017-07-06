Окружная прокуратура добилась штрафа для предпринимателя, заправлявшего газом автомобили югорчан
Опубликовано: 6 июля 2017, 16:49 | Служба новостей "ЮграPRO"
Житель г. Нижневартовска заплатит крупный штраф за предпринимательскую деятельность без лицензии.
Как сообщает окружная прокуратура, вартовчанин, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлял деятельность автозаправочной газовой станции. Однако лицензии на данную деятельность у предпринимателя не было.
Зато были неплохие доходы. По данным прокуратуры, в период с 2011 г. по 2015 г., он извлек доход в размере более 30 млн рублей.
Первая судебная инстанция, рассмотрев дело бизнесмена, постановила оправдать его, однако, прокуроры подали апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры, на основании представленных государственным обвинителем доказательств, приговорила виновного к наказанию в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: новости ХМАО, новости Югра, Предприниматель, Прокуратура ХМАО-Югры, ХМАО, Югра.
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