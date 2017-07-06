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Комментарии:

Окружная прокуратура добилась штрафа для предпринимателя, заправлявшего газом автомобили югорчан

Опубликовано: 6 июля 2017, 16:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

Житель г. Нижневартовска заплатит крупный штраф за предпринимательскую деятельность без лицензии.

Как сообщает окружная прокуратура, вартовчанин, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлял деятельность автозаправочной газовой станции. Однако лицензии на данную деятельность у предпринимателя не было.

Зато были неплохие доходы. По данным прокуратуры, в период с 2011 г. по 2015 г., он извлек доход в размере более 30 млн рублей.

Первая судебная инстанция, рассмотрев дело бизнесмена, постановила оправдать его, однако, прокуроры подали апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры, на основании представленных государственным обвинителем доказательств, приговорила виновного к наказанию в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Лицензия:
    6 июля 2017 в 18:59

    Бизнесмен совершенно открыто работал без лицензии аж с 11го года, а спохватились фискальные и силовые структуры только сейчас. Не дооткатил что ли?

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