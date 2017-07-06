Окружная прокуратура добилась штрафа для предпринимателя, заправлявшего газом автомобили югорчан

Житель г. Нижневартовска заплатит крупный штраф за предпринимательскую деятельность без лицензии.

Как сообщает окружная прокуратура, вартовчанин, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлял деятельность автозаправочной газовой станции. Однако лицензии на данную деятельность у предпринимателя не было.

Зато были неплохие доходы. По данным прокуратуры, в период с 2011 г. по 2015 г., он извлек доход в размере более 30 млн рублей.

Первая судебная инстанция, рассмотрев дело бизнесмена, постановила оправдать его, однако, прокуроры подали апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры, на основании представленных государственным обвинителем доказательств, приговорила виновного к наказанию в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.