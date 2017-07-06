На благоустройство дворов только одного микрорайона Нижневартовска потратят порядка 100 млн рублей

В Нижневартовске начались работы по благоустройству пятого микрорайона. Чтобы выполнить все намеченные планы, потребуется порядка 100 млн рублей, сообщают в пресс-службе администрации города.

Тут стоит отметить, что обязательным условием участия в «Марафоне благоустройства» является согласие собственников жилья на долевое участие в софинансировании работ по обустройству. В противном случае микрорайон просто не попадает в программу.

Напомним, в Нижневартовске вклад собственников составляет 5%, тогда как в Сургуте – не менее 10% от объема работ. Оплата будет вноситься только после окончательной сдачи объекта.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, в перечень минимальных обязательных для выполнения работ в рамках «Марафона благоустройства» включено асфальтирование внутриквартальных проездов, обустройство тротуаров, установка ограждений, скамеек, урн, монтаж спортивных и детских игровых комплексов и городков.

«Марафон благоустройства» рассчитан до 2022 года. За это время городские власти намерены привести в порядок все микрорайоны Нижневартовска.