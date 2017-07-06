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Коммунальщиков Нефтеюганска оштрафовали за слив канализации в реку

Опубликовано: 6 июля 2017, 17:52 | Служба новостей "ЮграPRO"

Филиал №1 Пойковского МУП «Управление тепловодоснабжения» нарушил законодательство об охране окружающей среды. Нарушения выявила природоохранная прокуратура.

Так, установлено, что предприятием при эксплуатации канализационных очистных сооружений осуществляется сброс сточных вод в водный объект – реку Вандрас в районе сельского поселения Салым.

При этом никаких регламентов, устанавливающих предельный норматив сброса на предприятии принято не было, разрешительные документы на использование водным объектом получены не были. Все это создает предпосылки для загрязнения реки, а также опасность причинения вреда окружающей среде, рассудили в прокуратуре.

По результатам проверки, межрайонный прокурор внес директору МУП «Управление тепловодоснабжения» представление, потребовав устранить выявленные нарушения. Кроме того, за самовольное использование водного объекта МУП «УТВС» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время предприятием разработаны нормативы допустимых сбросов, приняты меры к получению соответствующего разрешения. Также проводятся необходимые мероприятия для получения разрешения на использование водного объекта.

Рубрики: Нефтеюганский район, Экология. Метки: , , , , .


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