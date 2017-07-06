ФАС запретила «Магниту» расширять бизнес на территории Югры
Опубликовано: 6 июля 2017, 15:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
Федеральная антимонопольная служба провела анализ рынка розничной продажи продуктов питания. Как выяснили специалисты службы, представительство АО «Тандер» (сеть магазинов Магнит) в нескольких районах округа приближается к монопольно высокому показателю в 25% рынка.
По итогам 2016 года доля от общего объема всех реализованных продовольственных товаров, в денежном выражении, составила:
- г. Лангепас – 24,62%;
- г. Нефтеюганск – доля 24,80%;
- Кондинский район – 24,51%;
- Нижневартовский район – 24,14%.
- г. Югорск – 25,2%.
Антимонопольщики отметили, что законодательство предусматривает, в случае если доля компании на финансовом рынке приближается или превышает 25%, то ей запрещается в дальнейшем приобретать или арендовать на данной территории дополнительные помещения для осуществления торговли.
Рубрики: Кондинский район, Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовский район, Общество, Экономика, Югорск. Метки: «Магнит», новости ХМАО, новости Югра, УФАС по ХМАО, ХМАО, Югра.
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