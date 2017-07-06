ФАС запретила «Магниту» расширять бизнес на территории Югры

Федеральная антимонопольная служба провела анализ рынка розничной продажи продуктов питания. Как выяснили специалисты службы, представительство АО «Тандер» (сеть магазинов Магнит) в нескольких районах округа приближается к монопольно высокому показателю в 25% рынка.

По итогам 2016 года доля от общего объема всех реализованных продовольственных товаров, в денежном выражении, составила:

г. Лангепас – 24,62%;

г. Нефтеюганск – доля 24,80%;

Кондинский район – 24,51%;

Нижневартовский район – 24,14%.

г. Югорск – 25,2%.

Антимонопольщики отметили, что законодательство предусматривает, в случае если доля компании на финансовом рынке приближается или превышает 25%, то ей запрещается в дальнейшем приобретать или арендовать на данной территории дополнительные помещения для осуществления торговли.