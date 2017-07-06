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«Доступный язык» — ноу-хау от сургутских «единороссов» по привлечению молодежи на избирательные участки

Опубликовано: 6 июля 2017, 12:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Сургуте начали подготовку к предстоящим выборам — 5 июля состоялась встреча представителей местного отделения партии «Единой России» с председателем ТИК и членами рабочей группы по формированию системы информирования и образования молодёжи в Молодежной Палате при гордуме.

В рамках совещания была озвучена тревожная статистика: лишь 5% процентов студентов двух крупных ВУЗов Сургута – СурГУ и СурГПУ приходит сегодня на избирательные участки. А поскольку в ближайшее время город ждут сразу две выборные кампании (избрание депутата Думы Югры и Президента Российской Федерации), то и работу надо вести активнее, решили участники встречи.

Первое предложение, которое в итоге было взято за основу, поступило от члена политсовета сургутского отделения партии  Артема Кириленко  — он высказался за озвучивание информационных кампаний «доступным для молодежи языком».

Какими же конкретно способами сургутские «единороссы» будут налаживать вербальную связь с электоратом, удастся узнать лишь через три недели, когда участники встречи соберутся вновь.

Рубрики: Выборы. Метки: , , , , , .


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