Банк «Открытие» поздравил выпускников ЮГУ

Банк «Открытие» принял участие в церемонии«Созвездие», в ходе которой чествовали выпускников-отличниководного из ведущих высших учебных заведений региона. В этом году красные дипломы вручены 165 лучшимстудентам Югорского государственного университета.

Церемонию вручения благодарственных писем открыла ректор университета Татьяна Карминская, которая подчеркнула, что высшее образование – это то, что дает выпускникам профессию на всю оставшуюся жизнь.

С приветственнымсловам к выпускникам обратился руководитель дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Петр Суворов. Он отметил многолетнюю дружбу и сотрудничество, связывающиеведущий вуз региона и финансовую организацию.

«Открытие» и ЮГУ давние партнеры. На протяжении многих лет банк предоставляет вузу, его сотрудникам финансовые услуги. Банк является одним из крупных и надежных работодателей округа: очень много молодых специалистов, закончивших университет по различным специальностям, в разные годы были трудоустроены в нашем банке.

Уверен, что полученные в стенах университета знания вы с успехом примените в жизни», – добавил Петр Суворов.

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Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп*. Работает на финансовом рынке с 1993 года.

Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2 702,7 млрд рублей, собственный капитал — 232,0 млрд рублей.

«Открытие» — универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и PrivateBanking. Особое внимание «Открытие» уделяет высокотехнологичным сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» предлагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, в рамках проекта «Точка» — полностью дистанционное обслуживание для предпринимателей.

Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц».

Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (В+) и Moody’s (Ba3).

Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 65,28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

* Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ по итогам 2016 года