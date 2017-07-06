8 и 9 июля в городах «тюменской матрешки» пройдут агитационные субботники Навального

8-9 июля сторонники Навального из 58 штабов планируют провести 8–9 июля акцию «Большой субботник» с уличной агитацией силами волонтеров.

Поводом для нового сбора активистов стали многочисленные отказы властей региональным штабам Алексея Навального в согласовании установки кубов и проведения пикетов в целях информирования граждан о его намерении выдвигаться в президенты.

Ближайший соратник Навального Леонид Волков считает, что толчком к этому послужило заявление главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая сообщила о невозможности выдвижения Навального в президенты России. «Ее слова о том, что у Навального нет шансов зарегистрироваться на выборах, были использованы как спусковой крючок для новой централизованной кампании», — сказал Волков «Медузе».

Срок административного ареста Навального за нарушение правил проведения уличной акции и сопротивление полиции заканчивается 7 июля. Во всех городах, где уже есть штабы, по поводу выхода Алексея из спецприемника объявили 8 и 9 июня «агитационными субботниками». В городах «тюменской матрешки» активисты штаба Навального планируют распространять листовки и газеты. Волонтёры выйдут на улицы, чтобы обсудить с жителями, зачем России нужны честные выборы, в чём польза сменяемости власти и почему важно, чтобы Алексей Навальный принял участие в президентской гонке.