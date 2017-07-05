Вартовчане призывают сделать мир чище

«Сделать мир чище» — с таким лозунгом в Нижневартовске прошли эколого-просветительские занятия для детей и подростков, организованные фондом «МЫ ВМЕСТЕ». Темой встречи стал раздельный сбор отходов – специальная система, при которой мусор разделяется по классам для того, чтобы можно было переработать его и подарить использованным предметам «новую жизнь».

«Ребята нас сегодня удивили. Они уже давно знают про раздельный сбор отходов и выбрасывают пластик в специальные контейнеры во дворе, а макулатуру приносят на акции в школах. Ребята подготовились к нашему занятию, нарисовали рисунки на экологическую тему. Все участники были отмечены памятными призами от фонда. Приятно осознавать, что новое поколение понимает необходимость заботы об экологии, ведь чем больше будет ребят с «экологическим мышлением», тем чище будет наша страна!», — поделился специалист фонда «МЫ ВМЕСТЕ» в Нижневартовске Ренат Губайдуллин.

При раздельной системе сбора мусора сокращается площадь городских свалок, а для производства вещей из переработанных материалов нужно тратить в разы меньше ресурсов, нежели на производство «с нуля». Таким образом, система сортировки отходов способствует сохранению ресурсов: нефти, древесины, алюминия.

Из макулатуры можно сделать практически любую бумажную продукцию: туалетную и офисную бумагу, тетрадки и пазлы. Из пластиковых бутылок производят бесчисленное количество новых вещей: от тазиков до детских горок. Из стекла — стекловату, тарелки, душевые кабины. Алюминиевые банки вообще могут перерабатываться бесчисленное количество раз. Многие вещи, которыми ежедневно пользуются люди, сделаны из отходов, при этом по своему качеству они не уступают вещам из первичного сырья.

«Согласно опыту других стран, переработка и использование продукции из вторичного сырья очень положительно сказывается на экологической обстановке. Нужно перенимать этот опыт, «перестраивать» мышление жителей, делать его эколого-ориентированным. Например, в соседнем Мегионе год назад по инициативе «Единой России» и «Молодой гвардии» были установлены первые в городе контейнеры для раздельного сбора мусора. В Нижневартовске масштабные экологические акции при поддержке фонда «МЫ ВМЕСТЕ» стартовали еще в мае и активно реализуются по настоящее время. Югра – регион, в котором внимание сохранению окружающей среды должно уделяться особенно, и не только в тематический 2017 год», — отметил Алексей Андреев, депутат Думы ХМАО-Югры от фракции «Единая Россия», учредитель фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ».