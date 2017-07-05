Среда, 5 июля 2017 18+

Комментарии:

В Югре за сутки не раскрыто 10 зарегистрированных преступлений

Опубликовано: 5 июля 2017, 12:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 46, из них: вымогательство, мошенничество, 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 17 краж. На «телефон доверия» полиции поступило 1 сообщение. Раскрываемость по горячим следам составила 82 процента. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Всего по округу не раскрыто 10 преступлений. В Советском районе кража двух аккумуляторов с грузовика, доставщик пиццы был обманут на 5 тыс. рублей, в Сургуте не найден сбытчик наркотиков, задержан гражданин за хранения гашиша, и мы выясняем, кто ему продал наркотик. В Нижневартовске кража велосипеда из подъезда, в Мегионе за сбыт 0,3 грамма синтетического наркотика, так же как и в Сургуте, задержан гражданин с наркотиками, мы устанавливаем, где он приобрел их. В Лангепасе в результате мошеннических действий через социальную сеть женщина лишилась 50 тыс. рублей», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Югре Ольга Абмайкина.

Рубрики: Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

76
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Реконструкция монумента «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске

Опубликовано 5 июля 2017, 13:37

Сургутская фирма «Ударник» намерена в срок до 16 августа, как и предусмотрено контрактом, завершить капитальный ремонт монумента «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске. Рабочие подрядной организации приступили к выполнению заключительных работ. По оценкам специалистов, 80 процентов объемов уже ... Читать полностью >>

Медиарейтинг глав столиц УрФО. Максим Ряшин на 6 месте

Опубликовано 5 июля 2017, 13:20

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг руководителей столиц субъектов Уральского федерального округа. В июне 2017 года на первом месте оказался глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, на втором глава администрации столицы федерального округа Александр Якоб, третье почетное место занял мэр ... Читать полностью >>

В столице Югры горел автомобиль «Нива»

Опубликовано 5 июля 2017, 10:06

Накануне в Ханты-Мансийске горел автомобиль «ВАЗ 2121». Пожар тушили одна пожарная машина и четыре человека личного состава подразделения МЧС, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO