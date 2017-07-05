В Югре за сутки не раскрыто 10 зарегистрированных преступлений

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 46, из них: вымогательство, мошенничество, 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 17 краж. На «телефон доверия» полиции поступило 1 сообщение. Раскрываемость по горячим следам составила 82 процента. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Всего по округу не раскрыто 10 преступлений. В Советском районе кража двух аккумуляторов с грузовика, доставщик пиццы был обманут на 5 тыс. рублей, в Сургуте не найден сбытчик наркотиков, задержан гражданин за хранения гашиша, и мы выясняем, кто ему продал наркотик. В Нижневартовске кража велосипеда из подъезда, в Мегионе за сбыт 0,3 грамма синтетического наркотика, так же как и в Сургуте, задержан гражданин с наркотиками, мы устанавливаем, где он приобрел их. В Лангепасе в результате мошеннических действий через социальную сеть женщина лишилась 50 тыс. рублей», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Югре Ольга Абмайкина.