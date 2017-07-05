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В Югре газифицировали 5 населенных пунктов

Опубликовано: 5 июля 2017, 18:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Нефтеюганске ХМАО на заседании Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 и на период до 2030 года обсудили ход газификации населенных пунктов ХМАО. Газифицированы населенные пункты Луговской, Троица, Белогорье, Кирпичный и деревню Чемаши.

«Другие страны все больше отдают предпочтение так называемой зеленой энергетике. Кроме этого необходимо учитывать, что в Югре расстояния между поселениями – сотни километров. Надо четко просчитать и спланировать, что мы будем предлагать в качестве энергоносителя в каждом конкретном поселении, чтобы это было доступно по цене, надежно и безопасно», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, что в округе проложено 2672 километра газопроводов, действуют 512 котельных, 80 процентов которых газифицированы. Газ пришел еще в четыре населенных пункта Ханты-Мансийского района – Луговской, Троицу, Белогорье, Кирпичный и деревню Чемаши Октябрьского района. По итогам ввода в эксплуатацию объектов строительства газифицировано 1 655 квартир и домовладений, а также 5 котельных.

Рубрики: Общество, Октябрьский район, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Игорь:
    5 июля 2017 в 18:37

    к выборам засуетились казнокрады

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