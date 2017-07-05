В Югре газифицировали 5 населенных пунктов

В Нефтеюганске ХМАО на заседании Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 и на период до 2030 года обсудили ход газификации населенных пунктов ХМАО. Газифицированы населенные пункты Луговской, Троица, Белогорье, Кирпичный и деревню Чемаши.

«Другие страны все больше отдают предпочтение так называемой зеленой энергетике. Кроме этого необходимо учитывать, что в Югре расстояния между поселениями – сотни километров. Надо четко просчитать и спланировать, что мы будем предлагать в качестве энергоносителя в каждом конкретном поселении, чтобы это было доступно по цене, надежно и безопасно», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, что в округе проложено 2672 километра газопроводов, действуют 512 котельных, 80 процентов которых газифицированы. Газ пришел еще в четыре населенных пункта Ханты-Мансийского района – Луговской, Троицу, Белогорье, Кирпичный и деревню Чемаши Октябрьского района. По итогам ввода в эксплуатацию объектов строительства газифицировано 1 655 квартир и домовладений, а также 5 котельных.