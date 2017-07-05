В столице Югры горел автомобиль «Нива»
Опубликовано: 5 июля 2017, 10:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в Ханты-Мансийске горел автомобиль «ВАЗ 2121». Пожар тушили одна пожарная машина и четыре человека личного состава подразделения МЧС, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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