Реконструкция монумента «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске

Сургутская фирма «Ударник» намерена в срок до 16 августа, как и предусмотрено контрактом, завершить капитальный ремонт монумента «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске. Рабочие подрядной организации приступили к выполнению заключительных работ. По оценкам специалистов, 80 процентов объемов уже выполнены. Проектом реконструкции монумента предусмотрено, что в темное время суток сооружение будет подсвечиваться. Сейчас, после демонтажа старых электролиний, проложены новые. Также укладывается тротуарная плитка, бордюры.

График выполнения работ по капитальному ремонту памятника еженедельно контролируется администрацией Нижневартовска на совещаниях с представителями подрядчика.