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Опровержение

Опубликовано: 5 июля 2017, 17:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

28 июня 2017 года на сайте нашего агентства была опубликована информация «Забывчивость чиновницы из Югры суд оценил в 50 тысяч рублей». В агентство обратилась Ирина Кувалдина, чье имя упоминалось в публикации с утверждением, что она не имеет отношения к упомянутому в информации заключению муниципального контракта. В результате проверки было установлено, что в первоначально поступившей в агентство исходной информации были неточности, что и послужило причиной досадного недоразумения.

В отношении Ирины Кувалдиной производств по делу об административном правонарушении не возбуждалось, в опубликованную информацию агентством внесены необходимые правки.

Приносим Ирине Кувалдиной свои извинения.

Рубрики: Общество.


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