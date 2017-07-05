Опровержение

28 июня 2017 года на сайте нашего агентства была опубликована информация «Забывчивость чиновницы из Югры суд оценил в 50 тысяч рублей». В агентство обратилась Ирина Кувалдина, чье имя упоминалось в публикации с утверждением, что она не имеет отношения к упомянутому в информации заключению муниципального контракта. В результате проверки было установлено, что в первоначально поступившей в агентство исходной информации были неточности, что и послужило причиной досадного недоразумения.

В отношении Ирины Кувалдиной производств по делу об административном правонарушении не возбуждалось, в опубликованную информацию агентством внесены необходимые правки.

Приносим Ирине Кувалдиной свои извинения.