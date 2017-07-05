Новшества при перевозке детей в салонах транспортных средств

Подписано постановление Правительства Российской Федерации, вносящее изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

То есть, согласно внесенным изменениям, теперь в Правилах дорожного движения Российской Федерации установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно.

Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности. Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.

Также данным постановлением Правительства устанавливается запрет на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста без совершеннолетнего лица. Предлагаемая новелла будет способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением, испугом. Эта норма также поможет избежать ситуации, когда транспортное средство с оставленными без присмотра детьми в салоне приходит в движение, и таким образом жизни детей подвергаются серьезной опасности.