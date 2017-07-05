Мужчина в Югре организовал собственное ограбление

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило заявление от гражданина 1974 года рождения, который сообщил, что в одной из квартир дома по улице Сибирская сельского поселения Солнечный неизвестные женщины с применением физического насилия похитили у него золотую цепочку стоимостью около 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший познакомился с одной из женщин на сайте знакомств, свидание назначили в вышеуказанной квартире. На встречу новая знакомая пришла не одна, с собой женщина привела двух подруг. Дамы вели себя агрессивно и с применением физического насилия похитили у потерпевшего золотую цепочку. Полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались жительницы города Сургута 1991 и 1997 годов рождения, и сельского поселения Солнечный гражданка 1998 года рождения. Похищенное изъято.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания.