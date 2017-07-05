Медиарейтинг глав столиц УрФО. Максим Ряшин на 6 месте

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг руководителей столиц субъектов Уральского федерального округа. В июне 2017 года на первом месте оказался глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, на втором глава администрации столицы федерального округа Александр Якоб, третье почетное место занял мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Глава столицы Югры Максим Ряшин занял шестое место.

Медиарейтинг построен по Медиаиндексу «Медиалогии».

Первое место Евгению Ройзману обеспечили следующие события: Федеральное бюро «Яблока» тайным голосованием утвердило Евгения Ройзмана в качестве кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Также СМИ сообщали, что Евгений Ройзман пригласил королевскую семью Великобритании посетить мероприятия, организованные в память столетия расстрела царской семьи.