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Лже минёр в Югре пошутил неудачно

Опубликовано: 5 июля 2017, 15:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле 2017 года житель г. Сургута со своего сотового телефона позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся теракте на одной из улиц города.

С целью проверки сообщения были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

При осмотре улицы каких-либо взрывных устройств либо предметов, схожих со взрывными устройствами, обнаружено не было.

Уголовное дело по ложному звонку направлено в суд.

 

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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