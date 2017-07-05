Лже минёр в Югре пошутил неудачно
Опубликовано: 5 июля 2017, 15:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).
В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле 2017 года житель г. Сургута со своего сотового телефона позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся теракте на одной из улиц города.
С целью проверки сообщения были задействованы силы и средства правоохранительных органов.
При осмотре улицы каких-либо взрывных устройств либо предметов, схожих со взрывными устройствами, обнаружено не было.
Уголовное дело по ложному звонку направлено в суд.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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