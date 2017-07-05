Лже минёр в Югре пошутил неудачно

Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле 2017 года житель г. Сургута со своего сотового телефона позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся теракте на одной из улиц города.

С целью проверки сообщения были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

При осмотре улицы каких-либо взрывных устройств либо предметов, схожих со взрывными устройствами, обнаружено не было.

Уголовное дело по ложному звонку направлено в суд.