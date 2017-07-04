В Югре, задержанный за хранение 0.31 грамма наркотиков, может лишиться свободы на 10 лет
Опубликовано: 4 июля 2017, 11:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Покачи ХМАО задержан 28-летний житель Омской области, у которого при досмотре из кармана куртки гражданина изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения, также из рукава куртки изъято самодельное устройство для раскуривания наркотических средств. Согласно исследованию изъятое вещество является наркотическим средством общей массой 0,31 грамма. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.
Рубрики: Покачи, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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