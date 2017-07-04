В Югре задержали нарушителя правил рыболовства
Опубликовано: 4 июля 2017, 16:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
На реке Конда вблизи с. Болчары участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кондинскому району был выявлен факт незаконной добычи стерляди.
В период запрета на ловлю рыбы 58-летний местный житель, используя моторную лодку и запрещенные орудия лова, для личных нужд выловил 18 особей стерляди, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.
Сумма причиненного ущерба составила порядка 10 тысяч рублей. Нарушение правил рыболовства было установлено во время проведения оперативно-профилактических мероприятий в порядке контроля за добычей и оборотом водных биологических ресурсов
Отделением дознания ОМВД России по Кондинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Рубрики: Кондинский район, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 4 июля 2017, 16:31
В Югре объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС округе 4-5 июля ночью местами ожидаются неблагоприятные погодные явления — очень сильный дождь. В связи с этим в Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах возможны подтопления территорий ... Читать полностью >>
Опубликовано 4 июля 2017, 16:27
В городе Сургуте 9 июля 2017 года планируется митинг, организаторы с помощью этого мероприятия пытаются привлечь внимание главы города к грубейшим и циничным нарушениям конституционных прав людей, проживающих в балках. Уведомление о проведение митинга в администрацию ... Читать полностью >>
Опубликовано 4 июля 2017, 15:35
Арбитражный суд ХМАО-Югры приступил к рассмотрению искового заявления Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о взыскании вреда, причиненного ... Читать полностью >>