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В Югре задержали нарушителя правил рыболовства

Опубликовано: 4 июля 2017, 16:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

На реке Конда вблизи с. Болчары участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кондинскому району был выявлен факт незаконной добычи стерляди.

В период запрета на ловлю рыбы 58-летний местный житель, используя моторную лодку и запрещенные орудия лова, для личных нужд выловил 18 особей стерляди, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

Сумма причиненного ущерба составила порядка 10 тысяч рублей. Нарушение правил рыболовства было установлено во время проведения оперативно-профилактических мероприятий в порядке контроля за добычей и оборотом водных биологических ресурсов

Отделением дознания ОМВД России по Кондинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Рубрики: Кондинский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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