В Югре арестовано имущество генерального директора
Опубликовано: 4 июля 2017, 14:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
Арестовано имущество генерального директора ОАО «Жилищно-эксплуатационный участок № 7» в городе Нефтеюганске ХМАО.
Следствием установлено, что в период с сентября 2013 года по июнь 2016 г. генеральный директор коммерческой организации, злоупотребляя доверием собственников капитальных жилых домов, издала приказ, которым незаконно увеличила размер платы за содержание и ремонт жилья. В результате ее незаконных действий собственникам и нанимателям жилых помещений шестидесяти двух многоквартирных домов причинен ущерб на сумму почти 5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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