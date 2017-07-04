В Югре арестовано имущество генерального директора

Арестовано имущество генерального директора ОАО «Жилищно-эксплуатационный участок № 7» в городе Нефтеюганске ХМАО.

Следствием установлено, что в период с сентября 2013 года по июнь 2016 г. генеральный директор коммерческой организации, злоупотребляя доверием собственников капитальных жилых домов, издала приказ, которым незаконно увеличила размер платы за содержание и ремонт жилья. В результате ее незаконных действий собственникам и нанимателям жилых помещений шестидесяти двух многоквартирных домов причинен ущерб на сумму почти 5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.