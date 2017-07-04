В Югре 8 пожарных тушили жилой дом

В селе Казым Белоярского района ХМАО горел жилой дом. Пострадавших не было.

Накануне в 19:25 поступило сообщение о пожаре жилого дома. Пожар локализован в 19:30. Пожар ликвидирован в 19:31. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекалась 1 единица техники, 8 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.