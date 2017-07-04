В ХМАО на два месяца закрыт магазин «Продукты»

По жалобе жителей дома №5, ул. Генерала Иванова в г. Сургуте сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО-Югре проведена внеплановая проверка магазина «Продукты» (ИП Аббасов Ф.И.о.), расположенного по тому же адресу. Жители жаловались на шум от технологического оборудования и разгрузки-погрузки товара со стороны двора, отсутствие вентиляции, курение сотрудников на общедомовой территории.

В ходе проверки обоснованность жалобы была подтверждена, но попутно выявлена масса других нарушений санитарного законодательства. Надо полагать, предприниматель решил сэкономить на переоборудовании помещения для целей торговли. Размещение оборудования не обеспечивало поточность технологических процессов, исключающую перекрестные и встречные потоки продовольственного сырья, продукции, персонала и покупателей. Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществлялся со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Канализация и вентиляция магазина были общими с аналогичными системами жилого дома. Тара и мусор хранились в помещении магазина.

Предприниматель Аббасов Ф.И.о. своей деятельностью ухудшил условия проживания людей. По результатам внеплановой проверки в отношении ИП возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.

Также по ст.6.4 КоАП РФ был составлен протокол о временном запрете деятельности предпринимателя. Материалы дела были направлены на рассмотрение в суд, который вынес решение о привлечении ИП Аббасов Ф.И.о. к административной ответственности в виде временного запрета деятельности сроком на 60 суток.