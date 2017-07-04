В ХМАО идет непогода
Опубликовано: 4 июля 2017, 16:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС округе 4-5 июля ночью местами ожидаются неблагоприятные погодные явления — очень сильный дождь.
В связи с этим в Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах возможны подтопления территорий дождевой водой, ухудшение видимости на дорогах, другие опасные явления.
Жителям округа рекомендуется при сильном ветре по возможности переждать непогоду в надежном укрытии. При нахождении на улице нужно сторониться рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При грозе, управляя автотранспортным средством, постараться на время припарковаться.
Водителям при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. При возникновении происшествия звонить по телефону 112.
Рубрики: Кондинский район, Нефтеюганский район, Нижневартовский район, Происшествия, Сургутский район, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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