В ХМАО идет непогода

В Югре объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС округе 4-5 июля ночью местами ожидаются неблагоприятные погодные явления — очень сильный дождь.

В связи с этим в Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах возможны подтопления территорий дождевой водой, ухудшение видимости на дорогах, другие опасные явления.

Жителям округа рекомендуется при сильном ветре по возможности переждать непогоду в надежном укрытии. При нахождении на улице нужно сторониться рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При грозе, управляя автотранспортным средством, постараться на время припарковаться.

Водителям при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. При возникновении происшествия звонить по телефону 112.