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В экономической столице Югры 9 июля пройдет митинг в поддержку людей, проживающих в балках

Опубликовано: 4 июля 2017, 16:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Сургуте 9 июля 2017 года планируется митинг, организаторы с помощью этого мероприятия пытаются привлечь внимание главы города к грубейшим и циничным нарушениям конституционных прав людей, проживающих в балках.

Уведомление о проведение митинга в администрацию Сургута подал первый секретарь Ханты-Мансийского окружного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов.

«После вопроса Владимиру Путину во время последней «Прямой линии» расселение людей, проживающих в балках в Сургуте, стало актуальным. К нам приехали журналисты из Москвы, и мы с ними проехали по балочным поселкам, и вы не поверите, почти половина балков до сих пор стоят, а людям говорят, что вас переселят, но только не в этом году, нет денег. А балок по Сургутски это даже не строительный вагончик – это сарай, сбитый из досок, а между досок засыпан опилками. У нас морозы доходят до минус 50 градусов, москвичи удивлялись, разве так можно вообще жить. Власти города разрешили нам провести митинг, но изменили место сбора людей, митинг будет проходить на площади перед университетом в 13:00, в воскресенье»,  — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Вадим Абдуррахманов.

Мэр Сургута Вадим Шувалов, вероятно, надеется, что два снаряда не падают в одну воронку, и не сможет больше житель балков из ХМАО дозвониться до Владимира Путина.

Рубрики: Политика, Сургут. Метки: , , , .


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