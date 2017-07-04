Решение суда в ХМАО: 20 лет на двоих за наркотики
Опубликовано: 4 июля 2017, 12:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Сергея и Антона Плаксиных. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что октябре 2015 года братья Плаксины приобрели наркотики для сбыта наркозависимым лицам г. Сургуте.
Однако свой преступный умысел довести до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал наркосбытчиков виновными в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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