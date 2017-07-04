Наказание нерадивых нефтяников Югры

Арбитражный суд ХМАО-Югры приступил к рассмотрению искового заявления Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о взыскании вреда, причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законодательства в размере 2 587 673 руб.

Еще одно дело в Арбитражном суде с теми же участниками процесса вчера завершено. ООО «РН-Юганскнефтегаз» признано виновным в загрязнении лесного массива в Нефтеюганском лесничестве Нефтеюганского района. Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 1000 квадратных метров. Нарушитель по решению суда выплатит штраф в размере 774, 9 тыс. рублей.

Кстати:

Как объяснили агентству в природоохранной организации «Гринпис России», по правилам любая нефтедобывающая компания обязана компенсировать экологический вред, нанесенный в результате разлива. Но у экологов остаются к действующей схеме вопросы. «По закону из каждых 100 руб., взыскиваемых за разлив, компании могут оплатить до 90 руб. и выше «бартером», то есть им засчитывают стоимость их работ по уборке нефти.

И неважно, сколько нефти осталось после уборки. Таким образом, если компания разливает 100 т нефти, ущерб оценивается в 100 млн руб., после чего компания убирает, например, 30 т нефти и оценивает стоимость своих работ в 90 млн руб. По существующим законам в этом случае она должна заплатить в бюджеты разных уровней всего 10 млн руб.», — объясняет представитель «Гринпис». По его мнению, более справедливым был бы иной подход: требовать от нефтяников денежную компенсацию ровно в том объеме, который они не смогли убрать. «Разлили 100 т, ущерб оценивается в 100 млн руб. Убрали 30 т? Заплатите за оставшуюся в природе нефть — 70 млн руб.», — полагает эколог.

Что примечательно, в официальные цифры от нефтяных компаний не верят и российские власти. Как сообщал РИА Новости глава Минприроды Сергей Донской, ежегодно на прорывах в России теряется до 1,5 млн т нефти, это около 11 млн барр. Что почти в 30 раз больше данных, предоставляемых самими компаниями.