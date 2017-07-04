Вторник, 4 июля 2017 18+

Комментарии:

Наказание нерадивых нефтяников Югры

Опубликовано: 4 июля 2017, 15:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

Арбитражный суд ХМАО-Югры приступил к рассмотрению искового заявления Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о взыскании вреда, причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законодательства в размере 2 587 673 руб.

Еще одно дело в Арбитражном суде с теми же участниками процесса вчера завершено. ООО «РН-Юганскнефтегаз» признано виновным в загрязнении лесного массива в Нефтеюганском лесничестве Нефтеюганского района. Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 1000 квадратных метров. Нарушитель по решению суда выплатит штраф в размере 774, 9 тыс. рублей.

Кстати:

Как объяснили агентству в природоохранной организации «Гринпис России», по правилам любая нефтедобывающая компания обязана компенсировать экологический вред, нанесенный в результате разлива. Но у экологов остаются к действующей схеме вопросы. «По закону из каждых 100 руб., взыскиваемых за разлив, компании могут оплатить до 90 руб. и выше «бартером», то есть им засчитывают стоимость их работ по уборке нефти.

И неважно, сколько нефти осталось после уборки. Таким образом, если компания разливает 100 т нефти, ущерб оценивается в 100 млн руб., после чего компания убирает, например, 30 т нефти и оценивает стоимость своих работ в 90 млн руб. По существующим законам в этом случае она должна заплатить в бюджеты разных уровней всего 10 млн руб.», — объясняет представитель «Гринпис».  По его мнению, более справедливым был бы иной подход: требовать от нефтяников денежную компенсацию ровно в том объеме, который они не смогли убрать. «Разлили 100 т, ущерб оценивается в 100 млн руб. Убрали 30 т? Заплатите за оставшуюся в природе нефть — 70 млн руб.», — полагает эколог.

Что примечательно, в официальные цифры от нефтяных компаний не верят и российские власти. Как сообщал РИА Новости глава Минприроды Сергей Донской, ежегодно на прорывах в России теряется до 1,5 млн т нефти, это около 11 млн барр. Что почти в 30 раз больше данных, предоставляемых самими компаниями.

Рубрики: Нефтеюганский район, ТЭК, Экология. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

153
Просмотры:
3
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Толку нет:
    4 июля 2017 в 17:16

    Разлил 100, убрал 30т, заплатил за 70. А кто убирать будет оставшуюся нефть?. Гринписовец что ли трусами?. Вся эта практика порочна изначально.Штрафовать нерадивых нефтяников нужно по полной, а рекультивацией загаженных площадей должны заниматься специализированные предприятия , обладающие передовыми технологиями и современным оборудованием, финансируемые разумеется из тех умеренных штрафных санкций.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре задержали нарушителя правил рыболовства

Опубликовано 4 июля 2017, 16:47

На реке Конда вблизи с. Болчары участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кондинскому району был выявлен факт незаконной добычи стерляди. В период запрета на ловлю рыбы 58-летний местный житель, используя моторную лодку и запрещенные орудия лова, ... Читать полностью >>

В ХМАО идет непогода

Опубликовано 4 июля 2017, 16:31

В Югре объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС округе 4-5 июля ночью местами ожидаются неблагоприятные погодные явления — очень сильный дождь. В связи с этим в Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах возможны подтопления территорий ... Читать полностью >>

В экономической столице Югры 9 июля пройдет митинг в поддержку людей, проживающих в балках

Опубликовано 4 июля 2017, 16:27

В городе Сургуте 9 июля 2017 года планируется митинг, организаторы с помощью этого мероприятия пытаются привлечь внимание главы города к грубейшим и циничным нарушениям конституционных прав людей, проживающих в балках. Уведомление о проведение митинга в администрацию ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO