Алексей Андреев: хорошие дороги — залог благосостояния и стабильности югорчан

На минувшей неделе состоялось девятое заседание Комитета Думы Югры по бюджету, финансам и налоговой политике. В ходе заседания региональными парламентариями был рассмотрен отчёт об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа за 2016 год. Помимо этого был рассмотрен вопрос о бюджете на 2017 год, провелась корректировка основных характеристик бюджета автономного округа на текущий год.

Одна из особенностей формирования бюджета, заметная еще с прошлого года – увеличение финансирования на дорожную деятельность в Югре. В Дорожном фонде сложилась особая положительная тенденция – к аналогичному периоду прошлого года темп роста доходов составил 131,3%. В планах Правительства в 2017 году направить в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016-2020 годы» более 14,6 млрд рублей. Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» и генеральный директор дорожно-строительной компании «АВТОБАН» Алексей Андреев делится своим видением будущего дорожной сферы в Югре.

«В рамках заседания Думы была дана общая характеристика доходов и расходов региона. Исходя из этих показателей, мы можем осознанно скорректировать бюджет на 2017 год для принятия наиболее эффективных управленческих решений. Несмотря на то, что за 2016 год произошло уменьшение доходов, в целом мы имеем неплохие показатели, так как расходы также были снижены, на 7%, в результате чего по всем госпрограммам отмечается ровное исполнение – 98-99%. Результаты дорожной сферы еще выше – по итогам 2016 года исполнение годовых плановых показателей составило 107,6%.

Такой результат, безусловно, является следствием увеличения финансирования дорожно-строительной сферы на протяжении двух лет. Уже по итогам первого квартала 2017 года мы видим улучшение показателя по доходам Дорожного фонда, которые составили более 2 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 113,3 млн рублей.

Я уже неоднократно поднимал вопрос о необходимости увеличения финансирования на дорожную деятельность с целью сохранения тех отличных дорог, которыми с начала 2000-х гордится наш округ. Еще один приоритет – строительство новых дорог, соединяющих наши города и поселки, ведь развитие дорожной сети и высококачественные дороги являются основой для развития экономики региона, а значит, в целом, и основой благосостояния ХМАО. Я был услышан коллегами и первые успехи такого решения уже видны на практике.

Ситуация в отрасли действительно начала улучшаться и это не просто предположение: положительная динамика отражена в отчетах Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры и в реальности мы видим, что работы действительно ведутся. Сегодня активно ведутся ремонтные работы на межмуниципальных трассах. Например, по дороге из Сургута в Ханты-Мансийск ремонтируется порядка четырех протяженных участков. В городах и поселках региона тоже ведутся ремонтные работы: в Нижневартовске дорогами начали заниматься еще в мае, в Сургуте кампания по ремонту в активной фазе.

Главное, что имеющиеся результаты замечают не только профильные Департаменты или парламентарии Югры, а наш главный потребитель и благополучатель – житель Югры. Это, безусловно, мотивирует и придает энергии на дальнейшую эффективную работу. Качество дорог — одна из основных составляющих качества жизни югорчан, а поэтому необходимо не останавливаться на достигнутых показателях и продолжать развивать дорожную отрасль, тем более, работ еще много и нам есть куда стремиться».