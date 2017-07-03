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Югорчане написали петицию Владимиру Путину

Опубликовано: 3 июля 2017, 18:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

Более 800 жителей Югры подписали петицию президенту России Владимиру Путину обратить внимание на то, что в Югре решение об отмене закона по именным выплатам провоцирует население числится малоимущим и жить на пособие, а не добиваться личного роста. Автором петиции стала жительница города Сургута Наталья Пиркина. Об этом сообщается на сайте change.org.

«Многие семьи рассчитывали на эти выплаты, не меняли место жительства, рассчитывая, что ребенку будет финансовая поддержка на обучение. Такая поддержка имеет огромное значение для многодетных семей, т.к. оплачивать высшее образование сразу нескольким детям одновременно неподъемная нагрузка для любой семьи, поэтому средства фонда остаются большой надеждой для таких семей. Отменяя эти выплаты можно расценивать как обман населения, кроме того, такие решения вызывают недоверие подобным инициативам государственных органов», — написала Наталья Пиркина.

15 июня на совместном заседании Комитетов Думы Югры по бюджету, финансам, налоговой политике и социальной политике было принято решение о признании утратившими силу окружных законов № 137-оз от 27 декабря 2000 года и № 11-оз от 13 февраля 2002 года, связанных с предоставлением именных целевых денежных выплат. Таким образом, «ставится точка» на одном из самых амбициозных проектов первого всенародно-избранного губернатора Югры Александра Филипенко. Целью этого проекта было – обеспечить каждого родившегося после 2000 года югорчанина материальным капиталом и трудоустройством в будущем. Писало ранее «ЮграPRO».

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


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