В Югре закончено расследование очередного коррупционного дела

Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре окончено расследование по уголовному делу, возбужденному по пяти эпизодам ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2015 года по февраль 2016 года учредитель одной из городских управляющих компаний через посредника пять раз передавал взятки в размере от 40 до 180 тысяч рублей начальнику службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Яха за значительное занижение сумм, подлежащих уплате управляющей компанией в адрес МУП «УГХ» за поставленные коммунальные ресурсы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что уголовное дело в отношении посредника в передаче взяток, которым являлся главный бухгалтер управляющей компании, было завершено в январе 2017 года. Приговором Пыть-Яхского городского суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.