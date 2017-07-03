Понедельник, 3 июля 2017 18+

Комментарии:

В Югре закончено расследование очередного коррупционного дела

Опубликовано: 3 июля 2017, 16:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре окончено расследование по уголовному делу, возбужденному по пяти эпизодам ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2015 года по февраль 2016 года учредитель одной из городских управляющих компаний через посредника пять раз передавал взятки в размере от 40 до 180 тысяч рублей начальнику службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Яха за значительное занижение сумм, подлежащих уплате управляющей компанией в адрес МУП «УГХ» за поставленные коммунальные ресурсы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что уголовное дело в отношении посредника в передаче взяток, которым являлся главный бухгалтер управляющей компании, было завершено в январе 2017 года. Приговором Пыть-Яхского городского суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

 

Рубрики: Общество, Пыть-Ях. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

145
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Югорчане написали петицию Владимиру Путину

Опубликовано 3 июля 2017, 18:54

Более 800 жителей Югры подписали петицию президенту России Владимиру Путину обратить внимание на то, что в Югре решение об отмене закона по именным выплатам провоцирует население числится малоимущим и жить на пособие, а не добиваться личного ... Читать полностью >>

Сотрудник Ростехнадзора в ХМАО за взятку получил 7 лет строгого режима

Опубликовано 3 июля 2017, 16:49

Вступил в законную силу приговор Сургутского городского суда в отношении Алексея Геца. Он признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В суде ... Читать полностью >>

Курсантов автошколы в Югре недоучили

Опубликовано 3 июля 2017, 16:37

В ноябре 2016 г. курсанты автошколы г. Сургута обратились в Сургутский городской суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными действий госинспекторов РЭО ГИБДД УМВД России по г. Сургуту, в части выставления штрафных баллов при принятии ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO