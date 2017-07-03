В Югре задержан распространитель наркотиков

Сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску в ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающихся распространением наркотических веществ на территории города, в районе одного из домов по ул. Маршала Жукова, задержан гражданин 1986 года рождения, у которого при себе имелись запрещенные к обороту наркотические средства.

Как пояснил задержанный, наркотики находятся у него в носках. У мужчины было изъято 7 пакетиков с неизвестным веществом. Кроме этого, задержанный сознался в том, что несколько подобных пакетиков находятся в тайнике неподалеку.

По заключению экспертно-криминалистической лаборатории, изъятое вещество относится к наркотическим, его вес составил более 40 граммов.

В настоящее время задержанный находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п.1 ч.3 ст.228 УК РФ. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.