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Сотрудник Ростехнадзора в ХМАО за взятку получил 7 лет строгого режима

Опубликовано: 3 июля 2017, 16:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вступил в законную силу приговор Сургутского городского суда в отношении Алексея Геца. Он признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В суде установлено, что сотрудник Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору потребовал через посредника от представителя одного из предприятий города Сургута деньги в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. рублей, пообещав за это посодействовать беспрепятственно получить лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта.

Довести свой преступный умысел на получение взятки он до конца не смог, поскольку его посредник был задержан сотрудниками полиции при передаче денег.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал Геца виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн. 800 тыс. рублей.

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией жалобы осужденного и его защитников на приговор суда оставлены без удовлетворения.

 

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


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