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Школьники Мегиона провели июнь по-спортивному

Опубликовано: 3 июля 2017, 16:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

Июнь радовал жителей Мегиона хорошей, по-настоящему летней погодой, что позволило детям и взрослым не только насладиться солнцем во время длительных пеших прогулок и выездов на природу, но и зарядиться энергией, приняв участие в спортивных состязаниях, организованных фондом «МЫ ВМЕСТЕ».

В июне при поддержке фонда «МЫ ВМЕСТЕ», а также лично его учредителя, депутата Думы Югры Алексея Андреева, прошли соревнования по дворовому футболу «Кожаный мяч», соревнования среди дворовых команд по стритболу и пионерболу, а также, учащиеся СОШ №4 города Мегиона в возрасте 6-10 лет попробовали свои силы в сдаче норм ГТО.

Для сотрудников фонда популяризация здорового образа жизни и занятий спортом – это отдельное направление работы, ведь движение – залог хорошего самочувствия и душевного равновесия, а также воспитание характера, выносливости и жизнестойкости.

«Спортсмен – это человек особого склада ума, неиссякаемой энергии, твердой решительности на пути к своей цели. Хочу пожелать, чтобы эти качества сопутствовали Вам не только в спорте, но и во всех других сферах жизни», — передал участникам соревнований депутат Думы Югры Алексей Андреев

Сотрудники фонда подошли к организации мероприятий очень серьезно и ответственно: в целях безопасности, во время каждой из спортивных баталий, на поле дежурил медик, ведь спортивный азарт нередко сопровождается ссадинами и растяжениями, но все обошлось без травм и солнечных ударов; помимо этого, всем участникам предоставлялась питьевая вода; так же всем участникам вручены благодарственные письма за участие в соревнованиях, а всем победителям предоставлялись грамоты и памятные призы.

«Школьники активно принимают участие в соревнованиях, а на последующие турниры уже приводят своих друзей и знакомых. К слову, в этом году в турнире «Кожаного мяча», поучаствовали 57 ребят, а это рекорд для турнира за все время его существования», — поделилась успехами специалист фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Любовь Семеняк.

Фондом развития города особое внимание уделяется организации командных видов спорта, и это не случайность, ведь школьникам командная работа помогает социализироваться и выстраивать коммуникацию, а командный дух и возможность проводить досуг с друзьями ярко и интересно, делает занятия спортом еще увлекательнее!

Рубрики: Мегион, Общество. Метки: , , , .


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