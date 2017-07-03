Продолжается слушание дела по ДТП в Югре с массовой гибелью детей (видео)

Сегодня в 10.00 местного времени в Ханты-Мансийском районном суде началось очередное слушание резонансного дела по ДТП, которое случилось 4 декабря 2016 года на автодороге вблизи Ханты-Мансийска. Напомним, автобус, перевозивший юных спортсменов сборной Нефтеюганска по спортивной акробатике, попал в страшную аварию, столкнувшись с тягачом, перевозившем на трейлере тяжелую технику.

Обвинение в окончательной редакции предъявлено четырем фигурантам. Директора спортивной школы «Сибиряк» Ирину Тарасову обвиняют в халатности, повлекшей за собой смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), водителя автобуса, в котором ехали дети, Марата Зайнуллина и представителя индивидуального предпринимателя, который организовывал перевозку, Александра Сидорука — в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). А водителю грузовика Раилю Саитханову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем гибель двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, тренеры и воспитанники детской спортивной школы «Сибиряк» — всего 33 человека — выехали из Ханты-Мансийска в сторону Нефтеюганска на автобусе Karosa. Они возвращались домой с соревнований по спортивной акробатике. На 926-м километре трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск автобус столкнулся с двигавшимся в противоположную сторону и выехавшим на встречную полосу тягачом Volvo под управлением Саитханова. В результате удара автобус выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся уже с другим грузовиком — Scania 113.

В ходе следствия выяснилось, что в автобусе Volvo не работал спидометр, и водитель даже не знал с какой скоростью едет.

В результате аварии погибли 12 пассажиров автобуса, в том числе 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Еще 19 человек, среди них 16 детей, получили травмы различной степени тяжести. Потерпевшими были признаны все пассажиры автобуса.

Директор спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова и водитель тягача Volvo Раис Саитханов свою вину не признали. Водитель автобуса Karosa, перевозивший детей признал свою вину частично, а представитель индивидуального предпринимателя, который непосредственно организовывал перевозку признал свою вину.