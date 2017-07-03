Обладателем Кубка губернатора Югры по гребле на обласах стал Нижневартовский район
Опубликовано: 3 июля 2017, 16:33 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в Нефтеюганском районе завершились международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах. Первое место завоевала команда из Нижневартовского района, на втором месте сборная Сургуткого района, третье призовое место в упорной борьбе досталось команде из Когалыма. Команда столицы Югры заняла 17 место.
Всего в турнире принимало участие 23 команды.
В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество человек. Более 200 спортсменов из Югры, Тюменской области и Исландии соревновались на гладкой воде в управлении традиционным для народов ханты и манси средством передвижения — обласом.
Рубрики: Нижневартовский район, Спорт. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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