Обладателем Кубка губернатора Югры по гребле на обласах стал Нижневартовский район

Накануне в Нефтеюганском районе завершились международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах. Первое место завоевала команда из Нижневартовского района, на втором месте сборная Сургуткого района, третье призовое место в упорной борьбе досталось команде из Когалыма. Команда столицы Югры заняла 17 место.

Всего в турнире принимало участие 23 команды.

В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество человек. Более 200 спортсменов из Югры, Тюменской области и Исландии соревновались на гладкой воде в управлении традиционным для народов ханты и манси средством передвижения — обласом.