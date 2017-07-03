Курсантов автошколы в Югре недоучили
Опубликовано: 3 июля 2017, 16:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ноябре 2016 г. курсанты автошколы г. Сургута обратились в Сургутский городской суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными действий госинспекторов РЭО ГИБДД УМВД России по г. Сургуту, в части выставления штрафных баллов при принятии практического экзамена по вождению, а также признании незаконными результатов экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.
Сургутским городским судом в открытом судебном заседании административные дела по административным исковым заявлениям были рассмотрены, в результате чего судом вынесены судебные решения об отказе в удовлетворении административных исковых требований о признании незаконными результатов экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.
Согласно решениям суда основания для признания результатов практических экзаменов незаконными отсутствуют, нарушение действующего законодательства, а также нарушение прав заявителя со стороны должностных лиц ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту, судом установлено не было.
В настоящее время решения суда вступили в законную силу.
А кого в этой Югре доучивают? В ХМТПК уголовное дело возбудили, экс-директора пересадили в медицинскую академию руководителем по допобразованию, теперь она там «повышает высокий» уровнь образования! Про обучение в Ханты-Мансийском университете Вам не надо рассказывать …Так, где ж в Югре доучивают или обучают на должном уровне? Один пиар и остался