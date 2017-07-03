Курсантов автошколы в Югре недоучили

В ноябре 2016 г. курсанты автошколы г. Сургута обратились в Сургутский городской суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными действий госинспекторов РЭО ГИБДД УМВД России по г. Сургуту, в части выставления штрафных баллов при принятии практического экзамена по вождению, а также признании незаконными результатов экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Сургутским городским судом в открытом судебном заседании административные дела по административным исковым заявлениям были рассмотрены, в результате чего судом вынесены судебные решения об отказе в удовлетворении административных исковых требований о признании незаконными результатов экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Согласно решениям суда основания для признания результатов практических экзаменов незаконными отсутствуют, нарушение действующего законодательства, а также нарушение прав заявителя со стороны должностных лиц ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту, судом установлено не было.

В настоящее время решения суда вступили в законную силу.