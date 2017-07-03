Понедельник, 3 июля 2017 18+

Комментарии:

Курсантов автошколы в Югре недоучили

Опубликовано: 3 июля 2017, 16:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

В ноябре 2016 г. курсанты автошколы г. Сургута обратились в Сургутский городской суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными действий госинспекторов РЭО ГИБДД УМВД России по г. Сургуту, в части выставления штрафных баллов при принятии практического экзамена по вождению, а также признании незаконными результатов экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Сургутским городским судом в открытом судебном заседании административные дела по административным исковым заявлениям были рассмотрены, в результате чего судом вынесены судебные решения об отказе в удовлетворении административных исковых требований о признании незаконными результатов экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Согласно решениям суда основания для признания результатов практических экзаменов незаконными отсутствуют, нарушение действующего законодательства, а также нарушение прав заявителя со стороны должностных лиц ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту, судом установлено не было.

В настоящее время решения суда вступили в законную силу.

 

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

335
Просмотры:
5
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. улыбнуло:
    3 июля 2017 в 18:05

    А кого в этой Югре доучивают? В ХМТПК уголовное дело возбудили, экс-директора пересадили в медицинскую академию руководителем по допобразованию, теперь она там «повышает высокий» уровнь образования! Про обучение в Ханты-Мансийском университете Вам не надо рассказывать …Так, где ж в Югре доучивают или обучают на должном уровне? Один пиар и остался

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Югорчане написали петицию Владимиру Путину

Опубликовано 3 июля 2017, 18:54

Более 800 жителей Югры подписали петицию президенту России Владимиру Путину обратить внимание на то, что в Югре решение об отмене закона по именным выплатам провоцирует население числится малоимущим и жить на пособие, а не добиваться личного ... Читать полностью >>

Сотрудник Ростехнадзора в ХМАО за взятку получил 7 лет строгого режима

Опубликовано 3 июля 2017, 16:49

Вступил в законную силу приговор Сургутского городского суда в отношении Алексея Геца. Он признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В суде ... Читать полностью >>

Обладателем Кубка губернатора Югры по гребле на обласах стал Нижневартовский район

Опубликовано 3 июля 2017, 16:33

Накануне в Нефтеюганском районе завершились международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах. Первое место завоевала команда из Нижневартовского района, на втором месте сборная Сургуткого района, третье призовое место в упорной борьбе досталось команде из ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO