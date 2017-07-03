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Игорь Кондратцев и Иван Мацин стали кандидатами в депутаты Думы Югры

Опубликовано: 3 июля 2017, 8:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

Кандидатами в депутаты в Думу ХМАО стали по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 Игорь Кондратцев, и по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 Иван Мацин.

«Наше региональное отделение первыми выдвинуло кандидатов на эти два округа по довыборам. Сроки выдвижения стали возможны с 26 июня 2017 года. Буквально сразу же мы выбрали кандидатов и накануне 30 июня уполномоченный представитель, координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР Евгений Данников сдал весь положенный пакет документов в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, официально уведомив и произведя процедуру выдвижения кандидатов», — рассказал либерал — демократ Виктор Сысун.

Напомним, что довыборы состоятся 10 сентября 2017 года. С начала работы Думы Югры шестого созыва произошли изменения. Освободились два мандата: по Сургутскому одномандатному избирательному округу №10 и Нефтеюганскому одномандатному округу №6.

Рубрики: Нефтеюганск, Политика, Сургут.


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