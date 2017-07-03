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Добыча газа в июне 2017 года в РФ выросла на 20,6 процента

Опубликовано: 3 июля 2017, 17:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

Объем добычи газа в России в июне 2017 года увеличился на 20,6 процента — до 51,282 млрд куб. метров по сравнению с июнем 2016 года – 42,510 млрд куб. метров, сообщает Финмаркет.

За первое полугодие 2017 года объем добычи газа в Российской Федерации выросли на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 342,543 млрд кубических метров.

Рубрики: ТЭК, Экономика.


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Комментарии

  1. Не логично:
    3 июля 2017 в 18:16

    Ну и с какого хэ они тогда выпрашивают налоговые льготы?

    Ответить

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