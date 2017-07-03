Добыча газа в июне 2017 года в РФ выросла на 20,6 процента

Объем добычи газа в России в июне 2017 года увеличился на 20,6 процента — до 51,282 млрд куб. метров по сравнению с июнем 2016 года – 42,510 млрд куб. метров, сообщает Финмаркет.

За первое полугодие 2017 года объем добычи газа в Российской Федерации выросли на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 342,543 млрд кубических метров.