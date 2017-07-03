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Директор компании в ХМАО не платила налоги

Опубликовано: 3 июля 2017, 16:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Компания «ВМТ». Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемая, в нарушение требований действующего законодательства не перечислила в бюджет Российской Федерации налог за 2011 – 2013 годы на общую сумму свыше 26 млн. рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемой наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Напоминаем, что целью уголовного преследования за налоговые преступления не является изоляция неплательщика от общества. В первую очередь, оно направлено на восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


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