В Китае запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» закончился неудачей (видео)

Еще из рубрики "Страна и Мир":

Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, перевернулся и загорелся. Погибло 13 человек из них 2 ребенка Сегодня 2 июля в Казани пассажирский автобус «Неоплан» с 28 пассажирами столкнулся с бензовозом, автобус перевернулся и загорелся. Погибло 13 человек из них двое детей, ранено 15 человек. Водитель жив, дает показание. Об этом сообщают РИА ... Читать полностью >>

В Европейском Союзе свирепствует птичий грипп Накануне на севере Франции в коммуне Брион обнаружен очаг птичьего гриппа H5N8. Власти создали зону защиты в радиусе трех илометров вокруг очага и «зону наблюдения» в радиусе десяти км. «Перевозка и другое перемещение домашней птицы в ... Читать полностью >>