В Китае запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» закончился неудачей (видео)
Опубликовано: 2 июля 2017, 22:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
Пуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» (Великий поход) прошел неудачно, сообщает «Синьхуа».
Напомним, что пуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.
Справочно. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» считается одной из передовых разработок Китая и самой крупной в стране. Её высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.
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