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Сегодня ночью в Югре на промзоне горел автомобиль

Опубликовано: 2 июля 2017, 15:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня ночью в городе Урае на промышленной зоне горел грузовой автомобиль.

Cегодня ночью в 00:43  поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 00:53. Пожар ликвидирован в 01:10. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекались 3 единицы  техники, 7 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Происшествия, Урай. Метки: , , , .


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