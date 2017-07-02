Сегодня ночью в Югре на промзоне горел автомобиль

Сегодня ночью в городе Урае на промышленной зоне горел грузовой автомобиль.

Cегодня ночью в 00:43 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 00:53. Пожар ликвидирован в 01:10. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекались 3 единицы техники, 7 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.