Сегодня ночью в Югре на промзоне горел автомобиль
Опубликовано: 2 июля 2017, 15:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Урае на промышленной зоне горел грузовой автомобиль.
Cегодня ночью в 00:43 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 00:53. Пожар ликвидирован в 01:10. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекались 3 единицы техники, 7 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Урай. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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