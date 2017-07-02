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Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, перевернулся и загорелся. Погибло 13 человек из них 2 ребенка

Опубликовано: 2 июля 2017, 10:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня 2 июля в Казани пассажирский автобус «Неоплан» с 28 пассажирами столкнулся с бензовозом, автобус перевернулся и загорелся. Погибло 13 человек из них двое детей, ранено 15 человек. Водитель жив, дает показание. Об этом сообщают РИА Новости.

Спасатели приступили к извлечению тел погибших. Возбуждено уголовное дело.

Рубрики: Страна и Мир.


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