Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, перевернулся и загорелся. Погибло 13 человек из них 2 ребенка
Опубликовано: 2 июля 2017, 10:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня 2 июля в Казани пассажирский автобус «Неоплан» с 28 пассажирами столкнулся с бензовозом, автобус перевернулся и загорелся. Погибло 13 человек из них двое детей, ранено 15 человек. Водитель жив, дает показание. Об этом сообщают РИА Новости.
Спасатели приступили к извлечению тел погибших. Возбуждено уголовное дело.
Рубрики: Страна и Мир.
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