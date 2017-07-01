В Югре прошли международные соревнования по гребле на обласах

В поселке Пойковский Нефтеюганского района прошли соревнования на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по гребле на обласах.

Первые места заняли спортсмены из Нижневартовского района Юрий Казамкин и Ирина Сухих.

Специальные призы от губернатора Югры получили самые юные участники заплывов: Ксения Айваседа и Данил Нимперов, а также самые возрастные участники гонок: Мария Сенгепова и Василий Хоров.