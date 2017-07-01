В Югре прошли международные соревнования по гребле на обласах
Опубликовано: 1 июля 2017, 19:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В поселке Пойковский Нефтеюганского района прошли соревнования на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по гребле на обласах.
Первые места заняли спортсмены из Нижневартовского района Юрий Казамкин и Ирина Сухих.
Специальные призы от губернатора Югры получили самые юные участники заплывов: Ксения Айваседа и Данил Нимперов, а также самые возрастные участники гонок: Мария Сенгепова и Василий Хоров.
Рубрики: Нефтеюганский район, Спорт. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 30 июня 2017, 18:58
Как сообщалось, 29 июня состоялось 9-е заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа Vӏ созыва. Рассмотренные депутатами вопросы вызвали большой общественный резонанс. Прокомментировать некоторые из них агентство попросило депутата, руководителя фракции ЛДПР Евгения Маркова. Кор.: Евгений Александрович, на ... Читать полностью >>
Опубликовано 30 июня 2017, 18:19
Сегодня в столице Югры состоялась конференция регионального отделения Ханты-Мансийске Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». «В муниципальных образованиях Югры при поддержке и участии Регионального и местных отделений ВСМС было проведено 176 мероприятий различного уровня. Наиболее ... Читать полностью >>
Опубликовано 30 июня 2017, 17:47
Стратегию развития технопарка высоких технологий обсудили в Сургутском университете. На обсуждение съехались представители пяти муниципальных образований, сотрудники вузов и специалисты различных предприятий округа. В ходе доклада особое внимание уделили необходимости соответствия разрабатываемых технопарком инноваций потребностям экономики ... Читать полностью >>