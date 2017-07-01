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В Европейском Союзе свирепствует птичий грипп

Опубликовано: 1 июля 2017, 10:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне на севере Франции в коммуне Брион обнаружен очаг птичьего гриппа H5N8. Власти создали зону защиты в радиусе трех илометров вокруг очага и «зону наблюдения» в радиусе десяти км.

«Перевозка и другое перемещение домашней птицы в этих зонах запрещены усилены меры биологической безопасности», — поясняет Минсельхоз Франции. По информации ведомства, данный очаг находится всего в 15 км от очага птичьего гриппа, обнаруженного на территории Бельгии в районе города Турне 23 июня.

Напомним, что в январе 2017 года власти Франции намерены уничтожить более миллиона уток из-за вспышки птичьего гриппа.

Рубрики: Страна и Мир.


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