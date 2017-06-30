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В Югре осужден 24-летний житель за культивирование наркотических средств

Опубликовано: 30 июня 2017, 16:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Советский ХМАО в квартире местного жителя полицейскими обнаружены три куста и высушенный лист наркосодержащего растения конопля, запрещенного для культивирования, хранения и сбыта на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

В отношении гражданина полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.6.8 КоАП РФ и 10.5.1 КоАП РФ.

По решению мирового суда Советского судебного района молодому человеку вынесено решение о выплате административного штрафа в размере 5500 рублей за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и хранение наркотических средств.

 

Рубрики: Происшествия, Советский район.


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