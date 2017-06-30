В Югре «кофеман» может лишиться свободы на 2 года за кражу 4 банок кофе

В Нижневартовске ХМАО 28-летний мужчина из гипермаркета украл четыре банки кофе и восемь бритвенных кассет. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 (Кража) уголовного кодекса РФ, санкции по данной статье предусматривают лишение свободы до двух лет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Югре капитан полиции Ольга Абмайкина.

Судья решил не арестовывать любителя кофе в Югре, а избрал меру пресечения – подписку о не выезде.