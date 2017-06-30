В Югре через 10 дней нашли тело утонувшего 11-летнего мальчика

Накануне в реке Ингу-Ягун в городе Когалыме ХМАО обнаружили тело 11-летнего, который пропал 19 июня 2017 года.

Пропавший мальчик пошел с другом купаться на речку. На берегу друг ненадолго отлучился, а когда вернулся, то товарища не обнаружил, на берегу лежала только его одежда. Он ушел домой и побоялся сообщить о произошедшем. Поиски начались только после того, как родители спохватились, что их сын пропал. Писало «ЮграPRO» ранее.

В следственном комитете по Югре сообщили, что при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Проводится ряд других следственных действий.