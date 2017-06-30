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В Ханты-Мансийске поговорили о местном самоуправлении

Опубликовано: 30 июня 2017, 18:19 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в столице Югры состоялась конференция регионального отделения Ханты-Мансийске Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».

«В муниципальных образованиях Югры при поддержке и участии Регионального и местных отделений ВСМС было проведено 176 мероприятий различного уровня. Наиболее крупные из них – две Всероссийские научно-практические конференции по вопросам развития и совершенствования местного самоуправления. Еще одним из наиболее значимых результатов деятельности отделения является работа по тиражированию успешных муниципальных проектов. В 2016 году от автономного округа было направлено 9 заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, 2 из которых стали победителями. Отмечены проекты Ханты-Мансийска и Сургута», — заявил Максим Ряшин.

Кроме того, на конференции обозначен еще один не менее важный аспект совместной работы, касающаяся законотворческой деятельности. Участниками принято решение направлять инициативы органов местного самоуправления в региональный совет ВСМС и после проведения экспертизы, консолидировано выступать с законодательной инициативой.

Рубрики: Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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