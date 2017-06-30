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Стратегию развития технопарка высоких технологий обсудили в СурГУ

Опубликовано: 30 июня 2017, 17:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

Стратегию развития технопарка высоких технологий обсудили в Сургутском университете. На обсуждение съехались представители пяти муниципальных образований, сотрудники вузов и специалисты различных предприятий округа. В ходе доклада особое внимание уделили необходимости соответствия разрабатываемых технопарком инноваций потребностям экономики Югры.

«Мы учитываем те приоритеты, которые закладываются в «Стратегию социально-экономического развития до 2030 года». Это прежде всего формирование умной экономики на основе развития новых технологий, формирование глобальной конкурентоспособного человеческого капитала, формирование благоприятной окружающей среды. Все эти приоритеты учитываются при разработке конкретных мероприятий по реализации «Стратегии», – рассказал директор АУ ХМАО «Технопарк высоких технологий» Виталий Рыжаков.

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